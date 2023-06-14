DHA
Adana'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki demiryolunda ismi öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, rayların üzerine çıkarak beklemeye başladı.
Kısa süre sonra Mersin yönünü giden yük trenin makinisti, demiryolunda duran vatandaşı görünce fren yaparak lokomotifi güçlükle durdurabildi.
El sallayıp uzaklaştı
Trenin durmasının ardından makiniste el sallayan kişi, sakin tavırlarla yürüyerek demiryolundan uzaklaştı.
Görevliler durumu polise bildirdi
Tren, yoluna devam ederken, görevliler durumu polise bildirdi.