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Adana’da trenin çarptığı kişi öldü
Tren yolunun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 10.10.2022 - 11:19
- Güncelleme : 10.10.2022 - 11:30
Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolundan geçmek için raylara inen Ümit Şengül'e (54), Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.
Saat 08.00 sıralarında meydana gelen feci kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Can verdi
İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
50 metre ileriye gitmedi
Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü.
DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.