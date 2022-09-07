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    Adana'da tüfekten çıkan saçma, 17 yaşındaki kıza isabet etti

    Husumetlisinin evinin önüne gidip etrafa rastgele ateş açan O.S.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada evin önünde olan 17 yaşındaki Sıla K.’ye isabet etti. Sıla K., hastaneye kaldırıldı.
    • 07.09.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:17
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    Adana'da tüfekten çıkan saçma, 17 yaşındaki kıza isabet etti

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, saat 22.30 sıralarında husumetlisinin evinin önüne giden O.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

    Olayın ardından O.S. olay yerinden kaçarken, saldırı sırasında evin önünde bulunan 17 yaşındaki Sıla K. koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    DHA’nın haberine göre; Sıla K., yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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