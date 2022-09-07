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Adana'da tüfekten çıkan saçma, 17 yaşındaki kıza isabet etti

Adana'da tüfekten çıkan saçma, 17 yaşındaki kıza isabet etti

Husumetlisinin evinin önüne gidip etrafa rastgele ateş açan O.S.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada evin önünde olan 17 yaşındaki Sıla K.’ye isabet etti. Sıla K., hastaneye kaldırıldı.