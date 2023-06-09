Adana'da usulsüz ilaç satışı! 7 kişi tutuklandı Uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları öne sürülen 12 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Öte yandan vatandaşları dolandırarak usulsüz hap ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yi dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik inceleme yaptı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaklaşık bir yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda kimliği tespit edilen 12 şüpheli, 6 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç unsurları bulundu

Adreslerde 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç, 60,75 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve iki av tüfeği ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi.

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yi dolandırdığı iddiasıyla 6 Haziran'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.