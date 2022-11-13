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    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı

    43 yaşındaki üvey annesine kezzapla saldırıp, vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın tutuklandığı öğrenildi.
    • 13.11.2022 - 11:37
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    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı

    Adana’nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Abdulkerim Arık ile evlendi.

    Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Bilal Arık'ı da kendisi büyüttü.

    Annesinin evine taşındı

    Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2 yıl önce Abdulkerim Arık'tan boşandı.

    Bir süre daha Abdulkerim Arık ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli’nin evine taşındı.

    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı #1

    Babasından boşanmasını kabullenemedi

    Bilal Arık, 31 Ekim'de babasından boşanmasını kabullenemediği üvey annesinin yaşadığı eve gitti.

    Bilal Arık, kapıyı açan Nazmiye Sisli’nin üzerine kezzap dökerek, kaçtı.

    Bu sırada Sisli’nin yanında olan annesi Sevgi Sisli’nin de bacaklarına kezzap döküldü.

    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı #2

    Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda yanık oluştu

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yüzünde, sırtında, bacağında ve boynunda ciddi yanıklar oluşan Nazmiye Sisli ile annesi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

    Sevgi Sisli taburcu edilirken, Nazmiye Sisli'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı #3

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre Sisli’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.

    Olayın ardından kaçan Bilal Arık, yakalanıp, gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Adana’da üvey annesine kezzapla saldırdı, tutuklandı #4


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