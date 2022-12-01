Adana'da uydu tamircisini sevgilisinin babası gasbetti

Tamire gittiği evin kızı ile yakınlık kurtuktan belli bir süre sonra darbedilerek para ve çeşitli eşyaları çalınan uydu cihazı tamircisi iş yerinde kalıyor.

Adana'nın Çukurova ilçesinde uydu cihazı tamiri yapan Musa Şahbudak'a bir yıl önce gelen telefon hayatını değiştirdi.

Telefondaki Şahbudak, Mavi bulvardaki bir eve çağrılarak uydu tamiri yapılması istemesi üzerine Şahbudak, verilen adresteki işlemi yaptı.

Aynı eve bir süre sonra tekrar çağrılan şahıs uydunun yine bozulduğu ve tamir edilmesi talebini aldı.

Evin kızıyla sevgili oldu

Şahbudak tekrar giderek yine uyduyu tamir etti.

Bu arada evde bulunan İlkay K. ile Şahbudak yakınlaşıp önce arkadaş bir süre sonra da sevgili oldu. Daha sonra bu evde kalmaya başladı.

Darbedip eşyalarını aldılar

Şahbudak, sevgilisinin babası A.K. ve kardeşi C. K. ile de tanıştı. Bir süre sonra Şahbudak'ı darbedip aracını gasp edip, para ve çeşitli eşyalarını aldılar.

"Benim otomobilim ile gittiler"

Kız arkadaşıyla tanıştıkları ilk dönemde ailesiyle hiçbir sorun olmadığını ancak daha sonra kendisinden sürekli maddi çıkar beklentisi olduğunu belirten Musa Şahbudak, sevgilisinin babası ve kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "Beni bir eve götürüp darbettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar. Daha sonra benim otomobilim ile gittiler. Beni bunları alınca bıraktılar. Daha sonrada otomobilimle kaza yapıp getirdiler." dedi.

"İş yerinde yatıp kalkıyorum"

Sevgilisinin babası ve kardeşinin daha sonrada kendisini tehdit ettiğini, oturduğu evi bastıklarını da ileri süren Şahbudak, "Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim." diye konuştu.