Adana'da uyuşturucu bağımlı çift, 1 hafta önce ölen bebeklerini fark etmedi Kötü koku ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 2 aylık kız bebeğin öldüğünü belirledi. Durumu fark etmeyen uyuşturucu bağımlısı anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.

Mahalleli, S.T ve A.T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine endişelenmeye başladı.

Ardından komşular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı.

1 hafta önce ölen bebeklerini fark etmediler

Çift hakkında bölge halkı, uyuşturucu bağımlısı olduklarını öne sürdü. Kokuların ise çiftin 2 aylık kız bebeklerinin ölümünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bir hafta önce öldüğü belirlenen bebek, anne ve babası tarafından fark edilmedi.

Baba aranıyor

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı.

Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

Sorumsuz anne tutuklandı

Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.