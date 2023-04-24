Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç kızın hali yürekleri sızlattı Adana’da uyuşturucu aldığı iddia edilen ve ayakta durmakta zorlanan genç kızın durumu içleri acıttı. Hastaneye gitmemek için direnen genç kız güçlükle ikna edildi.

İHA

Son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı, özellikle gençlerimizi zehirliyor.

Bu durumun son örneği ise Adana'da yaşandı.

Uyuşturucu kullanıp garip hareketler yaptı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde isminin Ş. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı.

Görenler haline üzüldü

Genç bir kızın o durumu içleri acıttı.

Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi.

Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.