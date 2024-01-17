Adana'da uyuşturucu opeasyonu: 2 bin 423 hap ele geçirildi Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele operasyonları devam ederken 2 eve düzenlenen baskında 2 bin 423 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Operasyonlardan biri de Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşti.

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışmalara başladı.

Ekipler, Yusuf E. ve Mustafa G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu taciri olduğu bilinen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 99 dolu fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yusuf E. emniyette verdiği ifadesinde, evdeki silah ve uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyledi.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklanırken, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)