Adana'da uyuşturucu opeasyonu: 2 bin 423 hap ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.
Bu kapsamda ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.
Operasyonlardan biri de Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşti.
Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışmalara başladı.
Ekipler, Yusuf E. ve Mustafa G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu taciri olduğu bilinen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 99 dolu fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yusuf E. emniyette verdiği ifadesinde, evdeki silah ve uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyledi.
2 şüpheliden 1'i tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklanırken, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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