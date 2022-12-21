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    Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

    Narkotik polisi, otoyolda takip edip, durdurdukları hafif ticari aracın yedek lastiğinde 1 kilo 928 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
    • 21.12.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 11:39
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    Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

    Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphe üzerine takibe aldıkları hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu.

    1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi

    Sürücü Arif A. ile yanındaki arkadaşı Buket K.’nin indirildiği araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içinde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirdi.

    "Gezmek için geldik haberimiz yoktu"

    Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Arif A., ifadesinde, çalıştığı şirkete ait araçla gezmek için Adana’ya geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

    Adana da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı #1

    Torbacılara operasyon

    Öte yandan ekipler, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 76 gram bonzai, 1,50 gram esrar ile 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Operasyonda Nurcan K. ile Yusuf B., gözaltına alındı.

    Toplam 4 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif A., Buket K., Yusuf B. ve Nurcan K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı #2

    Adana da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı #3

    Adana da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı #4

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