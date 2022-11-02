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- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı yakalandı
Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 34 yaşındaki Mehmet A., polis tarafından suçüstü yakaladı. Tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce yazı dikkat çeken Mehmet A., serbest kaldı.
- 02.11.2022 - 10:09
Zehir tacirlerine ve satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.’yı takibe aldı.
Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.’nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu.
Suçunu itiraf etti
Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
Kaçamadan yakalandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.’nın tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çekti.
Serbest kaldı
DHA'nın haberine göre, mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.