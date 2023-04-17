İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polisin çalışmasında Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 5 şüpheli belirlenerek operasyon başlatıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda belirlenen şahıslardan Tamer D.'nin olduğu otomobili durduran polis, 896 adet uyuşturucu hapı, içinde patates olan el çantasında ele geçirdi.

Diğer 4 kişiyi de adreslerine yapılan baskınlarda yakalayan polis, 770 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

Toplam bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Cezaevine gönderildiler

Burada ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama