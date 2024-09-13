Adana'da uyuşturucu operasyonu

AA
Adana Çukurova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu üretildiğinin belirlenmesi sonrası operasyon başlatıldı.
İlçedeki bazı ikametlere düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış