Adana'da uyuşturucu operasyonu: Küçükbaş hayvan yüklü tırdan 123 kilo skunk çıktı Adana’da narkotik polisleri, küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 123 kilo skunk bulurken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İHA

Uyuşturucu ticareti ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvan taşıyan tırı durdurdu.

Tırda dedektör köpek arama yaparken, küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kasaya tepki verdi.

Kasada 123 kilo skunk bulundu

Köpeğin tepki vermesinin ardından polisler, küçükbaş hayvan yüklü olan kasayı aradı. Yapılan aramada 104 pakette 123 kilo skunk bulunan valiz ele geçirildi.

Olayla ilgili Bülent G. ve Mesut A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)