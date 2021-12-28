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    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi

    Özel harekat polisleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:17
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    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi

    Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN BASKIN

    Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

    Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi VİDEO

    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi #1

    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi #2

    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi #3

    Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi #4

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