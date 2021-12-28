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- Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi
Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi
Özel harekat polisleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
- AA
- 28.12.2021 - 08:10
- Güncelleme : 28.12.2021 - 09:17
Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN BASKIN
Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adana’da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi VİDEO