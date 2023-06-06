Adana'da uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonu: 12 kişi yakalandı Kentte uyuşturucu içerikli ilaçların ticareti ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İHA Yurt genelinde vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler ortak operasyonlar sürdürdü. Ekiplerin operasyon düzenlediği bir nokta da Adana oldu. 12 kişi yakalandı Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yapan 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.