Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sürücünün savunması: Çaldım Adana'nın Pozantı ilçesinde, züccaciye kolilerine gizlenmiş 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.

AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Takibe alınan araç, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle durdurularak arandı.

Yeşil reçeteyle satılıyor

Araçtaki 16 kolide, züccaciye ürünlerinin arasına gizlenmiş yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 251 bin 776 hap bulundu.

Gözaltına alınan sürücü 29 yaşındaki H.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Züccaciyeci olduğu belirtilen H.B., polisteki ifadesinde, "Kolileri bir yerde gördüm. Dayanamadım ve çaldım." dedi.