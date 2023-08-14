Adana'da uzaklaştırma kararı olan adam çocuklarının evini taşladı Ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verilen 70 yaşındaki adam, eşi ile çocuklarının olduğu evi taşlayıp ailesini ölümle tehdit ederek kaçtı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma A., "Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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DHA

Adana'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet A. hakkında, bir ay önce ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırma kararını görmezden gelen Mehmet.A., Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki eve geldi.

Mehmet A., eve giremeyince sokakta bulduğu taşları eve attı.

Kapı ile camlar zarar görürken atılan taşlardan biri, 30 yıllık 67 yaşındaki eşi Fatma A.’nın beline isabet etti.

Fatma A. yaralanırken, "Cezaevine girsem bile çıkar, gelirim. Sizi öldürmezsem, ben de Mehmet değilim." diyerek tehditler savuran Mehmet A., kaçtı.

"Kafasına her estiğinde kavga çıkarıyor"

Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olup, yaşadığı korku dolu anları anlatan 3 çocuk annesi Fatma A., 30 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü belirtti.

Fatma A., şöyle konuştu:

Ortada hiçbir sebep yokken, kafasına her estiğinde kavga çıkarıyor. Bana da çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Olayın yaşandığı gün de dışarıdan bulduğu taşlar ile evin 3 camını kırdı.



İçeri gelen taşlardan 1 tanesi, belime isabet etti. Bu adam dışarıda dolaştığı için korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.

"Evi taşladığı sırada ölüm tehditleri savurdu"

Çiftin 30 yaşındaki oğlu Ahmet A. da şunları söyledi:

4 aylık verilen uzaklaştırma kararı bitmeden evimize gelerek, camları taşladı. Polis gelene kadar yaklaşık 15 dakika boyunca koridora sığındık.



Evi taşladığı sırada ölüm tehditleri savurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Annemin de bir gün kadın cinayetleri haberine konu olmasını istemiyorum.

"Taş ve sopalar ile ailesini ölümle tehdit etmiştir"

Ailesinin avukatı Yusuf Tevfik Donma ise şunları söyledi: