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    Adana'da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı

    Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi, ardından kaçarak bir mağazaya girip buradaki çalışanları rehin alan uzman çavuş, yakalanarak gözaltına alındı.
    • 25.12.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 09:42
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    Adana'da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı’nda uzman çavuş olduğu öğrenilen Cengiz D., boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tabancayla rehin aldı.

    Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Rehineleri bırakarak kaçtı

    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

    Polislerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu Cengiz D., rehineleri bırakarak kaçtı.

    Adana'da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı ViDEO

    Bebek giyim mağazasına girdi

    Bulvar üzerinde elindeki tabancasıyla tehditler savuran Cengiz D., bu sefer de bebek giyim mağazasına girip, müşteri ve çalışanları rehin aldı.

    Etrafının sarıldığını gören Cengiz D., silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı.

    DHA’nın haberine göre ekipler, bu sırada Cengiz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Adana da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı #1

    Adana da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı #2

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    Adana da uzman çavuş önce ailesini, ardından mağaza çalışanlarını rehin aldı #4


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