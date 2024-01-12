Adana'da vahşi saldırı! Önce vurup sonra bıçakladılar Bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulması, ardından bıçaklanıp, daha sonra da darbedilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde dehşet anları yaşandı.

İddiaya göre, Ö.Ö. ve C.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı.

Önce vuruldu sonra bıçaklandı

Bunun üzerine C.K., belindeki tabancayı çıkarıp önce Ö.Ö.’nün ayaklarına ateş etti, ardından kimliği belirsiz bir kişi diğer kapıdan çıkıp, şahsı omzundan bıçaklayıp darbetti.

Ö.Ö. ardından kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Dehşet anları kamerada

Polis şahısları gözaltına alırken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin incelemesi sürüyor.

Öte yandan, aynı iş merkezinde geçen 16 Ağustos tarihinde de 5 kişi, silahla baskın düzenleyip A.T. isimli şahsı vurarak ağır yaralamıştı.

İş merkezinde dairesi olan kişiler uyuşturucu bağımlılarının iş merkezini mesken halinde tuttuğunu, kavgaların da hep bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)