Yaşlı adam, kaldırımda yürürken 2 kapkaççının azizliğine uğradı. El çantasını alıp kaçan hırsızları önce vatandaş kovaladı ardından polis, hırsızlardan birini yakaladı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda hırsızlık olayı yaşandı.

Kapkaççı 2 genç, kaldırımda yürüyen 72 yaşındaki Yusuf V.'yi takip etmeye başladı.

Bir süre sonra ise zanlılardan biri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp içinde cep telefonu, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını elinden alıp kaçtı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zanlılardan çantayı alan şahıs, çantanın içindeki cep telefonunu alıp çantayı bir aracın arkasına attı.

Şüpheliyi gören bir vatandaş peşinden kovaladı ancak yakalayamadı. Bu arada, Yusuf V.’nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da vatandaşın kovaladığı hırsızı polis yakaladı VİDEO













ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden birini, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde yakaladı.

Gözaltına alınan 19 yaşındaki zanlı Kenan E., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





KAÇAN HIRSIZ HER YERDE ARANIYOR

Polis, kimliğini belirlediği diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



