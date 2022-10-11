Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.019
-0.06%
Dolar
18.5823
0.03%
Altın
997
0.03%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.829
-1.66%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Adana'da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme

    Çektiği videoyla evini terk eden lise son sınıf öğrencisi için çalışmalar 8'inci günde de devam ederken gencin çarşıdan ayakkabı aldığı öğrenildi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı.
    • 11.10.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme

    Arkadaşlarına veda ederek kayıplara karışan genç her yerde aranıyor...

    Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan lise son öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, 8 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı videonun ardından evi terk etti.

    Gencin bulunması için ailesi ile sevenleri seferber oldu.

    Geniş çaplı çalışma başlatıldı

    İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı.

    Henüz kendisine ulaşılamayan Demiryürek için çalışmalar devam ederken umut verici bir haber geldi.

    Adana'da 19 yaşındaki genç 5 gündür kayıp VİDEO

    Adana da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme #1

    Arkadaşıyla ayakkabı aldığı öğrenildi

    Gencin arkadaşıyla birlikte çarşıdan yeni bir ayakkabı aldığı ortaya çıktı.

    İHA'nın aktarımına göre; anne Türkan Demiryürek, her yerde oğlunu aradıklarını ve eve dönmesini istediğini belirterek, en son 2 Ekim’de yanında bir arkadaşı ile birlikte çarşıdan siyah bir ayakkabı aldığını öğrendiklerini anlattı.

    Adana da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme #2

    "Bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine"

    Oğlunun bir yerde saklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Demiryürek, "3 yaşındaki kızım her gün akşam 'Hakan ağabeyim gelecek' diyor. En son çarşıda yanında bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine. Kardeşleri çok özledi. Bence bir yerde korkuyor, saklanıyor. Bize ulaşmadı daha, haber bekliyoruz. Yeter ki iyi olduğunu bilelim. Zeytinlikler, buradaki dağlar, her yer arandı. Aranmayan yer kalmadı." dedi.

    Adana da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme #3

    Adana da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme #4

    Adana da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme #5


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Samsung Galaxy 23 Ultra böyle görünecek
    Teknoloji

    Samsung Galaxy 23 Ultra böyle görünecek

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
    3. Sayfa

    Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    Görüş Bildir