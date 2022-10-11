Adana'da veda videosu bırakıp kaybolan gençten umutlandıran gelişme

Çektiği videoyla evini terk eden lise son sınıf öğrencisi için çalışmalar 8'inci günde de devam ederken gencin çarşıdan ayakkabı aldığı öğrenildi. Ekipler çalışmaları hızlandırdı.

Arkadaşlarına veda ederek kayıplara karışan genç her yerde aranıyor...

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan lise son öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, 8 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı videonun ardından evi terk etti.

Gencin bulunması için ailesi ile sevenleri seferber oldu.

Geniş çaplı çalışma başlatıldı

İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Henüz kendisine ulaşılamayan Demiryürek için çalışmalar devam ederken umut verici bir haber geldi.

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Arkadaşıyla ayakkabı aldığı öğrenildi

Gencin arkadaşıyla birlikte çarşıdan yeni bir ayakkabı aldığı ortaya çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; anne Türkan Demiryürek, her yerde oğlunu aradıklarını ve eve dönmesini istediğini belirterek, en son 2 Ekim’de yanında bir arkadaşı ile birlikte çarşıdan siyah bir ayakkabı aldığını öğrendiklerini anlattı.

"Bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine"

Oğlunun bir yerde saklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Demiryürek, "3 yaşındaki kızım her gün akşam 'Hakan ağabeyim gelecek' diyor. En son çarşıda yanında bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine. Kardeşleri çok özledi. Bence bir yerde korkuyor, saklanıyor. Bize ulaşmadı daha, haber bekliyoruz. Yeter ki iyi olduğunu bilelim. Zeytinlikler, buradaki dağlar, her yer arandı. Aranmayan yer kalmadı." dedi.