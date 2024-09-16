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Adana'da yakalanan zehir taciri: Ben içiciyim

Adana'da yakalanan zehir taciri: Ben içiciyim Seyhan'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şahsın evine düzenlenen baskında şüpheli, satıcı değil 'içici' olduğunu iddia etti. Yapılan arama çalışmalarında 89,74 gram bonzai, 49 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.