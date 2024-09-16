Toplumun kanayan yarası olan uyuşturucuyla mücadele sürüyor...
Vatandaşları zehirleyen uyuşturucu satıcıları, güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları sonucu yakayı ele veriyor.
Bunun son örneği de Adana'da yaşandı.
EVİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahsun B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılması üzerine şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüphelin evinde yapılan aramada 89,74 gram bonzai, 49 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
"SATICI DEĞİL, İÇİCİYİM"
Şüpheli Mahsun B., emniyetteki sorgusunda uyuşturucu satmadığını sadece kullandığını belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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