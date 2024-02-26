Adana'da yangında ev cayır cayır yandı: Anne ve çocukları öldü Evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ailesinden 3 kişiyi kaybeden baba sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

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İHA

Adana'da evde çıkan yangın 3 kişinin hayatına mal oldu.

Kozan ilçesinde, iki katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.

Balkondan atladı

Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalıştı.

Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katını da saran alevleri söndüremeyen baba Mustafa Parlak, balkondan atladı.

Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Kendini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak, çocukları Sezer Parlak ve Sefa Parlak ise kurtarılamadı.

Anne ve iki çocuğu, alevler içinde kalarak hayatlarını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

Sinir krizi geçirdi

Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi.

Bir süre sonra Parlak, ikna edilerek ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı.

Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)