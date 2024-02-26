Adana'da evde çıkan yangın 3 kişinin hayatına mal oldu.
Kozan ilçesinde, iki katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.
Balkondan atladı
Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalıştı.
Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katını da saran alevleri söndüremeyen baba Mustafa Parlak, balkondan atladı.
Yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Kendini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak, çocukları Sezer Parlak ve Sefa Parlak ise kurtarılamadı.
Anne ve iki çocuğu, alevler içinde kalarak hayatlarını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.
Sinir krizi geçirdi
Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi.
Bir süre sonra Parlak, ikna edilerek ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı.
Savcılık yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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