Adana'da yangında ölen aile için yakılan ağıt yürekleri dağladı: 'Yeni evinize hoş geldiniz...' Elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden anne-baba ve ikiz çocukları bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede ağıt yakan anneanne, "Melek oldunuz" diyerek gözyaşı döktü.

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DHA

Adana'da dün çıkan yangın bir aileyi yok etti...

Yüreğir ilçesinde yılbaşını kutlamak isteyen bir aile, aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba’nın evine gitti.

Enis ve Nazan Lamba çifti, 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir’i yanlarına alarak evlerine döndü.

Çiftin diğer çocukları 9 yaşındaki Bulut ve 7 yaşındaki Irmak Lamba ise uyuyakaldıkları için anneannelerinin yanında kaldı.

Hareketsiz hale bulundular

Elektrikli sobayı açık bırakarak uyuyan Lamba Ailesi'nin evinden saat 06.00 sıralarında duman çıktığını gören komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler, Enis ve Nazan Lamba ile ikiz çocuklarının dumandan zehirlenmiş, yerde hareketsiz yatarken buldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Enis ve Nazan çifti ile çocukları Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kalbi duran Demir ise itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Demir de akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Geriye hatıraları kaldı...

Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak’ın ilk defa şablona yazdığı ‘anne’ kelimeleri ile Bulut’un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti.

Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalan süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.

"Yeni evinize hoş geldiniz"

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsileri tamamlanan Enis ve Nazan Lamba çifti ile Kaan ve Demir’in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak evlerine götürüldü.

Kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu cenaze aracını karşılayan Selma Lamba, “İki kuzum, evlatlarım gitti. Kaan’ım, Demir’im hep birlikte gittiler, ayrılmadılar. Yeni evinize hoş geldiniz. Melek oldunuz.” diyerek gözyaşı döktü.

Cenazeye hayatta kalan Irmak Lamba da katıldı.

Köklüce Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Kaan annesi Nazan Lamba, Demir ise babası Enis Lamba ile defnedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)