Adana'da yapay çiçekleri çaldı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde iş yerinin önüne gelen bir kadın, önce etrafı sonra da dükkanın açık olup olmadığını kontrol etti.

YAPAY ÇİÇEKLERİ ÇALDI

Ardından çantasından çıkardığı poşete iş yerinin önündeki yapay çiçekleri koyan kadın, olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.