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İHA

Adana'da geniş kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araştırma kapsamında bir çeteyi tespit etti.

Ekiplerin araştırmasında 39 yaşındaki V.K.'nin liderliğini yaptığı yasa dışı bahis şebekesi takibe alındı.

AYLIK 2 MİLYON DOLARI AŞKIN PARA HACMİ

3 ay süreyle siber polisleri tarafından teknik takibe alınan şebekenin aylık 2 milyon 400 bin dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

Bunun üzerine Adana merkezli Ankara ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

60 BİN TL MAAŞ ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şebekede yasa dışı bahis panelini yöneten kişilerin vardiya sistemiyle çalıştığı, aylık ortalama 60 bin TL maaş aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ise paralarını kripto üzerinden yurt dışına kaçırdığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.