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    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi

    Tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip, onu dakikalarca dövdükten sonra parasını ve altınlarını gasbeden zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı. Zanlının tutuklandığı öğrenildi.
    • 02.01.2023 - 10:08
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:36
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    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’ndeki evde tek başına ikamet eden 72 yaşındaki Lütfiye Atbeyen’in kapısı, 25 Aralık'ta yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen bir kişi tarafından çalındı.

    Kendisini tüpçü olarak tanıtan şüpheli, kapıyı açan yaşlı kadının ağzını eliyle kapatıp, evin içine doğru sürükledi.

    Bayıltana kadar dövdü

    Meme kanseri olduğu öğrenilen yaşlı kadını baygınlık geçirene kadar darbeden şüpheli, yatak odasındaki dolapta bulunan 4 bin TL, 6 çeyrek, 1 tam altın ile çeşitli ziynet eşyalarını çalıp, evden çıktı.

    Bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, komşularından yardım istedi.

    Atbeyen, adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi ViDEO

    Polis, hemen buldu

    Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının Habip Kölge (40) olduğunu belirledi.

    Ekipler, mobilyacıda çalıştığı öğrenilen Kölge’nin, olay yerine ise iş yerinden tanıdığı Oğuzhan T.’nin (23) otomobiliyle gelip gittiğini saptadı.

    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi #1

    “Alkolün etkisindeydim ve şansımı denedim”

    Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri, D-400 karayolundaki iş yerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Emniyete götürülen Habip Kölge'nin ifadesinde, “Teyzenin parası ve altınları olduğunu biliyordum. Alkolün etkisindeydim ve şansımı denedim.” dediği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kölge çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Oğuzhan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi #2

    “Onlar benim kefen paramdı”

    Yaşadığı dehşet dolu dakikaları İHA’ya anlatan Lütfiye Atbeyen, “Banyodayken, 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, ‘Allah’ını seversen bırak beni’ dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika dövdü beni. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp, bayılınca altınlarımı ve paramı çalıp, gitmiş. Onlar benim kefen paramdı.” diye konuştu.

    Adana’da yaşlı kadın evine giren gaspçıdan dakikalarca dayak yedi #3


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