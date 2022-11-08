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    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti

    Bir şahıs, 76 yaşındaki yaşlı kadını akşam vakti takip edip çantasındaki cep telefonu ve 200 lirayı çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülen şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • 08.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 14:02
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    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti

    Adana'nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde evine dönmek için sokakta yürüyen 72 yaşındaki Gülüzar A.'nın arkasından bir kişi yaklaştı. Şüpheli şahıs, kadının kolunda taşıdığı çantayı gasp etmeye çalıştı.

    Yaşlı kadın hırsızlığa karşı direnip, bağırarak yardım istedi. O sırada kadının ağzını eliyle kapatan şüpheli, çantayı aldıktan sonra kaçtı.

    Sesleri duyan çevredekileri vatandaşlar, Gülüzar A.’nın yardımına koştu ve polis ekiplerine ihbar verdi.

    Çanta hırsızının ilk vukuatı değil

    Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şüphelinin "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 27 yaşındaki Ali Han Kavuzlu olduğu tespit edildi.

    Parayı aldı, çantayı çöpe attı

    Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüpheli, Toros Mahallesi civarında sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Çaldığı çantanın içinden 200 TL alıp çantayı da sokaktaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

    Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti ViDEO

    Adana da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti #1

    "Yakalanmamak için cep telefonunu çalmadım"

    Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kavuzlu ifadesinde, çaldığı parayı harcadığını, çantanın içinde bulunan cep telefonunu ise yakalanmamak için almadığını itiraf etti.

    İHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Han Kavuzlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    Adana da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti #2


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