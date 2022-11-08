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Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti

Adana'da yaşlı kadının ağzını kapatıp sokak ortasında gasp etti

Bir şahıs, 76 yaşındaki yaşlı kadını akşam vakti takip edip çantasındaki cep telefonu ve 200 lirayı çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülen şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.