Türkiye'de yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralları, en çok ihlal edilen trafik kuralları arasında geliyor.
Bu ihlaller çoğu zaman ölümlü kazalara neden oluyor.
Son can kaybı Adana'da yaşandı.
Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece Elvan Özdemir, yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.
ARAÇLAR DURMAYINCA EL KALDIRARAK YOL İSTEDİ
Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir, arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip, gelen araca da durması için el kaldırdı.
NE YOL ÇİZGİLERİ NE EL KALDIRMA İŞE YARAMADI
Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayet gibi kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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