Adana'da yaya geçidinde cinayet gibi kaza Yaya geçidinde durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu talihsiz kadın hayatını kaybederken cinayet gibi kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Türkiye'de yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralları, en çok ihlal edilen trafik kuralları arasında geliyor.

Bu ihlaller çoğu zaman ölümlü kazalara neden oluyor.

Son can kaybı Adana'da yaşandı.

Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece Elvan Özdemir, yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.

ARAÇLAR DURMAYINCA EL KALDIRARAK YOL İSTEDİ

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir, arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip, gelen araca da durması için el kaldırdı.

NE YOL ÇİZGİLERİ NE EL KALDIRMA İŞE YARAMADI

Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet gibi kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)