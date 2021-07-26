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    Adana'da yayanın ölümden döndüğü anlar

    Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yol kenarındaki iş yerinin vitrinine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 13:54
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    Adana'da yayanın ölümden döndüğü anlar

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi’nde hızlı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı.

    KALDIRIMDAKİ YAYA SON ANDA KURTULDU

    Kaldırımda yürürken kamyoneti gören kişi, ani refleksle kaçarak kazadan kurtuldu. Soğukkanlılığını koruyan yaya, bir süre kazayı izledikten sonra yürüyerek yoluna devam etti.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Adana'da yayanın ölümden döndüğü anlar ViDEO

    Adana da yayanın ölümden döndüğü anlar #1

    Adana da yayanın ölümden döndüğü anlar #2

    Adana da yayanın ölümden döndüğü anlar #3

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