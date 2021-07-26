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Adana'da yayanın ölümden döndüğü anlar
Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yol kenarındaki iş yerinin vitrinine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- DHA
- 26.07.2021 - 13:51
- Güncelleme : 26.07.2021 - 13:54
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi’nde hızlı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı.
KALDIRIMDAKİ YAYA SON ANDA KURTULDU
Kaldırımda yürürken kamyoneti gören kişi, ani refleksle kaçarak kazadan kurtuldu. Soğukkanlılığını koruyan yaya, bir süre kazayı izledikten sonra yürüyerek yoluna devam etti.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da yayanın ölümden döndüğü anlar ViDEO