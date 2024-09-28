DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi.
Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın’ın kullandığı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafında Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
"ÇARPTIKTAN SONRA FARKINA VARDIM"
Yalçın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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