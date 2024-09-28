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Adana'da yayanın ölümüne neden oldu, tutuklandı

Adana'da yayanın ölümüne neden oldu, tutuklandı Yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın’a çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı.