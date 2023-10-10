Adana'da yayaya ardından minibüse çarpan motosikletli can verdi Yüreğir ilçesinde ilerleyen Hazar Sağır, minibüse binmek isteyen vatandaşa motosikletiyle çarptı. Ardından minibüse çarparak duran motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Dolmuş şoförü V.Y., refüjden kendisine el kaldıran yolcu M.S.'yi almak için aracını sağa çekti.

Önce yolcuya, ardından minibüse çarptı

Bu sırada, bulvarda motosikletiyle seyir halindeki Hazar Sağır, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolcuyu bekleyen 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarpıp durdu.

Olay yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sağır'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu haber alan Sağır'ın yakınları da olay yerine gelip uzun süre ağladı. Sağır'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü V.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)