DHA
Adana'da kan donduran cinayetin zanlısı ortaya çıktı.
Ceyhan'da yaşayan ve aynı zamanda çiftçilik de yapan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı.
SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Ali Kanalka’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SALDIRGAN YEĞENİ ÇIKTI
Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Ali Kanalka’nın, ağabeyinin oğlu, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış