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Adana'da yeğeni tarafından silahla vuruldu

Adana'da yeğeni tarafından silahla vuruldu Ceyhan'da yaşayan iş insanı Ali Kanalka, iş yerinde olduğu sırada kendisine silahla ateş açan yeğeni İsa Kanalka tarafından vurularak katledildi.