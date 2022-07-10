Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu

Bayram gezmesi sonrası ailesiyle evlerine giderken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu yeğenini kurtarmak için suya atlayan dayı, akıntıda kayboldu. Genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Elisa Yakub (8), ailesiyle bayram gezmesinden dönerken, Ege Bagatur Bulvarı'nda sulama kanalına düştü.

İddiaya göre saat 20.00 sıralarında kızının sulama kanalına düştüğünü gören anne Fatma Yakub da suya atladı.

Aynı aileden 4 kişi akıntıya kapıldı

Anne- kızın suda sürüklemesi üzerine dede Muhammed Hanora ve dayı Mahmud Hanora (27) da suya atladı.

Sulama kanalında biri çocuk dört kişinin akıntıyla sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.

Bu sırada bazı vatandaşlar da suya atlayıp, anne-kızı sudan çıkarmayı başardı.

Anne ve kızının durumu iyi

Dede Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, dayı Mahmud Hanora ise akıntıda kayboldu.

Sudan çıkarılan anne-kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp Suriyeli aranıyor

DHA’nın haberine göre arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

Kaybolan Hanora'nın bulunması için çalışma başlatıldı.