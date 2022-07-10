Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
372.756
-0.86%
BTXN Coin
7.30
-8.06%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Yağmur 21 C

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu

    Bayram gezmesi sonrası ailesiyle evlerine giderken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu yeğenini kurtarmak için suya atlayan dayı, akıntıda kayboldu. Genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
    • 10.07.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Elisa Yakub (8), ailesiyle bayram gezmesinden dönerken, Ege Bagatur Bulvarı'nda sulama kanalına düştü.

    İddiaya göre saat 20.00 sıralarında kızının sulama kanalına düştüğünü gören anne Fatma Yakub da suya atladı.

    Aynı aileden 4 kişi akıntıya kapıldı

    Anne- kızın suda sürüklemesi üzerine dede Muhammed Hanora ve dayı Mahmud Hanora (27) da suya atladı.

    Sulama kanalında biri çocuk dört kişinin akıntıyla sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.

    Bu sırada bazı vatandaşlar da suya atlayıp, anne-kızı sudan çıkarmayı başardı.

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #1

    Anne ve kızının durumu iyi

    Dede Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, dayı Mahmud Hanora ise akıntıda kayboldu.

    Sudan çıkarılan anne-kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #2

    Kayıp Suriyeli aranıyor

    DHA’nın haberine göre arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi.

    Kaybolan Hanora'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #3

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #4

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #5

    Adana’da yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Zeynep Bastık, 29 oldu
    Magazin

    Zeynep Bastık, 29 oldu

    Kadıköy’de makas attı: 1’i ağır 4 yaralı
    3. Sayfa

    Kadıköy’de makas attı: 1’i ağır 4 yaralı

    Görüş Bildir