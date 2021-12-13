Çukurova ilçesinde para meselesi sebebiyle yeni barıştığı eşi tarafından öldürülen geç kadının babası, 'Gözünü kızımın parasına dikti' dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde oto galerici Ömer Sancar (27), 5 gün önce barıştığı eşi Nazik Sancar'a para meselesi nedeniyle pompalı tüfekle 4 el ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sancar ise polis ekiplerini arayarak kendisini ihbar etti.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Sancar'ı gözaltına aldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde, Nazik Sancar'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

Kızı Nazik Sancar'ın cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, gözyaşları içinde konuştu.

Adana'da yeni barıştığı eşi tarafından öldürülen kadının babası konuştu VİDEO



"GÖZÜNÜ KIZIMIN PARASINA DİKTİ"

Damadının daha önce de kızına şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu belirten Kumsal, "Adalete sığınıyorum. İçimiz yanıyor. Kızım 2 aydır bende kalıyordu. Eşiyle arası iyi değildi. Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı. 'Araba alacağım' demiş, kızım kabul etmedi. Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce kızımı da alıp yanıma geldi. Elimi öptü, barıştıklarını söyledi. Sonra bunu yaptı." diye konuştu.

Nazik Sancar'ın cenazesi, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

































