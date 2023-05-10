Adana'da yeni evlenen genç adam silahlı saldırıya kurban gitti 1.5 ay önce evlendiği bilinen 25 yaşındaki Mehmet Kaçan, dolmuşu ile ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Kaçan, olay yerinde can verdi.

İHA

Adana'da korkunç bir olay yaşandı.

Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 25 yaşındaki Mehmet Kaçan dolmuşu ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dolmuş şoförü Kaçan’ın hayatını kaybettiğini ve şoför kapısının camına çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürerken, dolmuş şoförü Kaçan’ın 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.