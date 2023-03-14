Adana'da yol verme kavgası! Kadınlar birbirini dövdü... Seyhan'da trafikte ani fren yapan sürücüye tepki gösteren kadına yan koltukta oturan kadınla kavga ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Trafikte bitmeyen yol verme kavgasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ölümle bile sonuçlanan kavgalar maddi ve manevi çok sayıda hasar oluştu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ise yeni bir yol verme kavgası yaşandı.

Kentteki bir okulun müdür yardımcısı olan 51 yaşındaki Hatice Medine Aka, 8 Mart'ta, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada hafif ticari aracın aniden önüne çıkmasıyla kaza tehlikesi atlattı.

Sürücüye tepki gösterdi

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yaşanan olayın ardından Aka, sürücü Süleyman Hünkar K'ye tepki gösterip yoluna devam etti.

Yan koltukta oturan kadın tepkiye sinirlendi

Bu sırada, yolcu konumundaki Aslı Y. N, araçtan çıkıp koşarak arkasından gittiği Aka'ya saldırdı.

Aka kendisini korumaya çalıştığı sırada sürücü Süleyman Hünkar K. de kendisine saldırdı.

Ekipler ifadelerini aldı

Darbedilen Aka, durumu polise bildirdi.

Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar olay yerine gelen ekiplerce Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sert fren kavgayı başlattı

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü, bu nedenle kredi kullanmak için bankaya gittiği sırada olayın gerçekleştiğini anlatan Hatice Medine Aka, karşıya geçtiği sırada bir aracın önünde sert bir şekilde fren yaptığını ve tartışmanın bu sebeple başladığını söyledi.

"Sırtımdan ve saçımdan çekerek darbetmeye başladı"

Aka, fren sesiyle irkildiğini belirterek şöyle konuştu:

Çarpmasın diye kenara çekilmek durumunda kaldım ve dönüp uyardım. Bunun üzerine araçtakiler de bana 'araba kullanmayı sizden mi öğreneceğiz?' dedi.



'Kenara çekilmesem çarpacaktınız' dedim ve sonra yoluma devam ettim. Arkamdan bir kadın koşarak geldi. Sırtımdan ve saçımdan çekerek darbetmeye başladı.

"Erkeğin bizi ayırmak yerine darbeler indirmesini hiç kabullenemedim"

Araçtaki kadının ardından sürücünün de kendisini darbettiğini dile getiren Aka, şunları kaydetti: