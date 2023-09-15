Adana'da yol verme kavgası! Kardeşinin cenazesini alırken bıçaklandı Kardeşinin cenazesini alırken ters yönden gelen otomobilin sürücüsü tarafından ‘yol vermeme’ tartışmasında göğsünden bıçaklanan adam, “Kardeşime son görevimi yerine getiremedim" dedi.

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DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yol verme kavgasında yine kan aktı...

25 Temmuz günü yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören 43 yaşındaki Aydın Akça, kentteki bir özel hastanede hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan ağabeyi Ömer Akça, oğlu ile birlikte minibüsle hastaneye gitti.

Akça, sokağa girdiği sırada ters yönden gelen Ferdi Çağlayan’ın otomobili ile karşılaştı.

İkili arasında yol verme kavgası çıktı

Ters yönden geldiğini ve cenazesinin olduğunu söyleyen Akça, Çağlayan’dan geri gitmesini isteyerek el işareti yaptı.

Bu duruma sinirlenen Çağlayan, otomobilden inerek Akça’nın yanına gidince önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Hastanenin güvenlik görevlileri araya girdi.

"Onu bana getirin, kanını içeceğim"

Bu sırada tehditlerini sürdüren Ferdi Çağlayan, cebinden çıkardığı bıçakla Akça’yı göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Ömer Akça, kardeşinin hayatını kaybettiği hastaneye götürülerek, ameliyata alındı.

Ferdi Çağlayan’ın çağırdığı arkadaşları, Akça’nın aracına da zarar verdi.

Çağlayan’ın, olayın yaşandığı sokakta ‘Onu bana getirin, kanını içeceğim’ diye bağırarak, tehditler savurduğu belirtildi.

O anlar kaydedildi

O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Elimdeki bıçağın göğsüne saplandığını düşünüyorum"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ferdi Çağlayan’ı gözaltına alıp, emniyete götürdü. Çağlayan’ın ifadesinde, şunları söyledi:

Kalabalığın içerisindeki bir kişinin elinde bıçak vardı. Bu kişi, baş parmağıma vurarak beni yaraladı. Aracıma tekme ve taşlarla zarar verdiler. Kendimi korumak için torpidodaki piknikten kalan küçük meyve bıçağını aldım. Akça üzerime atladığında elimdeki bıçağın göğsüne saplandığını düşünüyorum. Öldürme kastıyla yapmadım. Canımı zor kurtardım.

Şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Tişörtümü kaldırdığımda, kan fışkırdığını gördüm"

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Akça’nın, kalbine çok yakın bir bölgeden yaralandığı belirtildi. 10 gün sonra servise alınan Akça, tedavisinin ardından 25 Ağustos’ta taburcu edildi.

Olay anını anlatan Akça, şu şekilde konuştu:

Karşımdan gelen araç önümde durunca, ‘Ters yöndesin arkadaşım, bana müsaade eder misin?’ diye seslendim. Cevap vermeyince yineleyip, cenazemiz olduğunu söyledim. O da araçtan inip, bize saldırdı.



Kavganın ardından güvenlik görevlileri bizi araladı. Birden çıkıp, beni bıçakladı. Midemdeki yanma hissinin ardından bıçaklandığımı anladım. Tişörtümü kaldırdığımda, kan fışkırdığını gördüm. Çevredekilerden, ‘Ölüyorum ben’ diyerek yardım istedim.

"Ona son görevimi yerine getiremedim"

Kardeşinin cenaze törenine katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Ömer Akça, "Kardeşimin tedavisi için 2 yıl boyunca elimden geleni yaptım. Ona son görevimi yerine getiremedim. Bana bu ezikliği yaşattılar. Kanun karşısında en ağır cezayı almasını, yaptığının karşılıksız kalmamasını istiyorum” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)