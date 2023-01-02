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    Adana'da yol verme kavgasında kan aktı

    Yol vermediği için kendisine tepki gösteren dolmuş şoförünü silahla vurarak öldürdü.
    • 02.01.2023 - 17:18
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 17:28
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    Adana'da yol verme kavgasında kan aktı

    Şehir magandaları, trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle 24 yaşındaki dolmuş şoförü Can Yüce ile 41 yaşındaki tır sürücüsü Adem T. tartıştı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adem T., tabancasıyla ateş etti.

    Dolmuş şoförü hastaneye kaldırıldı

    Açılan ateş sonucu Yüce'nin yaralanması üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Yüce’yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise zanlıyı gözaltına aldı.

    Adana da yol verme kavgasında kan aktı #1

    Yaralı hayatını kaybetti

    Ancak Yüce, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüce’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Emniyetteki sorgu sürüyor

    İHA'nın haberine göre, zanlının ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.


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