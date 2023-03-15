Adana'da yol verme kavgasında kan aktı! Genç sürücü aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı yol verme kavgasında hayatını kaybetti.

Bitmeyen yol verme kavgasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Özellikle büyük şehirlerde trafikte yaşanan tartışmalar ölümlü kavgalara dönüşüyor.

Bir yeni kavgada Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Yol verme kavgası

Bugün sabah saatlerinde 18 yaşındaki Ada Liceli otomobiliyle seyir halindeki, saldırıya uğradı.

Cerit'in kırmızı ışıkta durduğu sırada başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişiyle yaşadığı yol verme tartışması sonucu silahlı kavga çıktı.

Hayatını kaybetti

Saldırıda yaralanan ve yanındaki arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Liceli’nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Liceli’nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Saldırgan aranıyor

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.