Adana'da yol verme kavgasında mininüs şoförü öldü

Tır şoförünü yol vermediği için kendisine tepki gösteren dolmuş şoförünü silahla vurarak öldürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Trafikte gözü dönen trafik magandalarının dehşeti devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün yol verme kavgası can aldı.

Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 24 yaşındaki minibüs şoförü Can Yüce ile 41 yaşındaki tır sürücüsü Adem T. tartıştı.

Tır şoförü genci vurdu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti.

Yaralı hayatını kaybetti

Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybederken tır şoförü ise gözaltına alındı.

Görüntüler ortaya çıktı

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu VİDE

Minibüs şoförü yolcularını sakinleştirdi

Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünün yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

"Ölüyorum ben"

Ayrıca görüntüde, bir süre sonra Yüce’nin araçtan inip tıra gittiği, bu sırada Adem T.’nin tabancayla ateş etmesi yer aldı.

Görüntülerin devamında yaralı minibüsü sürücüsünün, "Ölüyorum ben" diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup, hastaneye götürmesini istediği görüldü.

Tır şoförü yolu kapattı

Bu sırada tır sürücüsü yolu açmadı, bu nedenle minibüs bir süre beklemek zorunda kaldı.

Yolcular yolun açılmasını istedi

İHA'nın haberine göre, yolcular tır sürücüsüne yolu açması için yalvardı.