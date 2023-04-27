Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

DHA
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bugün facianın eşiğinden dönüldü…
Karataş Bulvarı'na ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki 01 ADV 369 plakalı kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat'ın idaresindeki yolcu minibüsü Doğankent Mahallesi'nde çarpıştı.
10 yaralı var
Çarpışmanın etkisiyle minibüs, takla atıp tarlaya savruldu.
Saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı.
Kaza anı kamerada
Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.