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    Adana'da yolcunun çantasından sahte 416 bin lira çıktı

    Polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptığı aramada çantasından sahte para çıkan Nezir E.'nin polise verdiği ifadesinde "Sahte para olduğundan haberim yoktu. Caminin önünde buldum" dediği öğrenildi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 10:37
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    Adana'da yolcunun çantasından sahte 416 bin lira çıktı

    Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

    ÇANTASINDAN 416 BİN 600 LİRA ÇIKTI

    Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.

    Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    "SAHTE PARA OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE EV HAPSİ VERİLDİ

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı.

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