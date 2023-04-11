Adana'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kız çocuğu öldü

DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürekleri yakan bir kaza yaşandı.
Gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kozan Caddesi üzerinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ala El Absi adlı kıza sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1259 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Absi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
Absi'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.