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- Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı
11 yaşındaki öğrenci, öğle saatinde okuldan çıkıp evine giderken bir otomobilin çarpması sonucu hastanelik oldu. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 18.10.2022 - 09:54
- Güncelleme : 18.10.2022 - 10:22
Adana’nın Kozan ilçesinde eğitim gören 11 yaşındaki B.E., dün öğle yemeği için okuldan çıkıp, evinin yolunu tuttu.
Öğrenci, Karacaoğlan Mahallesi'ne geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi.
Ancak bu sırada öğrenciye, Batuhan Ş.'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil çarptı.
Tedavisi sürüyor
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA’nın haberine göre yaralı öğrencinin Kozan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı VİDEO