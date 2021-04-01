Adana'da yürüteçteki bebek merdivenlerden yuvarlandı

Kapının açık olması üzerine dışarı çıkan ve merdivenden düşerek ağır yaralanan 9 aylık bebek, tedaviye alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan Fadime ve Fethi Avcılaroğlu çiftinin 9 aylık oğulları Asaf, "örümcek" olarak tabir edilen yürüteç ile açık kapıdan dışarı çıktıktan sonra merdivenden düştü.

Yaralanan Asaf, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Durumunun ağır olduğu belirlenen bebek, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin burada yoğun bakım servisine alındığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

"SON BASAMAKTA YETİŞEBİLDİM"

Avcılaroğlu Ailesi'nin komşusu Ramazan Çevik, o ana şahit olduğunu belirterek "Çocuk merdiven basamaklarından yuvarlanmaya devam ediyordu. Son basamaklara doğru çocuğu tutabildim. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürdük. Şimdi yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.