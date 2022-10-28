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    Adana'da zabıta seyyar satıcıya tokat atıp düşürdü

    Seyhan'da yol kenarında sebze satan satıcı ve zabıta ekipleri arasında çıkan tartışmada zabıta adama tokat attı.
    • 28.10.2022 - 15:06
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    Adana'da zabıta seyyar satıcıya tokat atıp düşürdü

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, sebze satan bir seyyar satıcı Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı.

    Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

    Zabıta seyyar satıcıya vurdu

    Ekipler ve satıcı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Bir zabıta tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü.

    O anlar kayıt altına alındı

    Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Zabıtadan seyyar satıcıya tokat VİDEO

    Adana da zabıta seyyar satıcıya tokat atıp düşürdü #1


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