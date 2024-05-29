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Adana'da 20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

Adana'da 20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun’un kalp rahatsızlığı olmasına rağmen futbolu çok sevdiği ve oynamaya devam ettiği öğrenildi.