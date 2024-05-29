Adana'da 20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Altun’un kalp krizi geçirdiğini tespit edip, hastaneye kaldırdı.
Hayatını kaybetti
Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni, Küçükoba Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.
Altun’un, 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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