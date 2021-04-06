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- Adana’daki 108 torbacı, mart ayında tutuklandı
Adana’daki 108 torbacı, mart ayında tutuklandı
Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz ay ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarla birlikte 108 kişi tutuklanırken, 784 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 06.04.2021 - 13:31
- Güncelleme : 06.04.2021 - 13:33
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Kentte 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 574 adrese baskın yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
784 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 51 kilo esrar, 344 bin 160 uyuşturucu hap, 12 kilo 302 gram bonzai, 5 kilo 905 gram metamfetamin, 613 gram bonzai, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök Hint keneviri, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
108 TUTUKLU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 108’i tutuklandı.